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Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

19:20 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году установлен на уровне 19 242 рублей в месяц. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Таким образом, в следующем году он вырастет на 3 тыс. рублей (на 18,5%). Кроме того, законом с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42% до 48%.

С инициативой об индексации МРОТ до 19 тыс. 242 рублей с 1 января 2024 года выступил глава российского государства, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в феврале этого года.

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