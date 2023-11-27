Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
19:20 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году установлен на уровне 19 242 рублей в месяц. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
В 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Таким образом, в следующем году он вырастет на 3 тыс. рублей (на 18,5%). Кроме того, законом с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42% до 48%.
С инициативой об индексации МРОТ до 19 тыс. 242 рублей с 1 января 2024 года выступил глава российского государства, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в феврале этого года.
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