Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн руб. в 2024 году, 33,552 трлн руб. в 2025 году и 34,051 трлн руб. в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн руб., 34,382 трлн руб. и 35,587 трлн руб. соответственно.

Дефицит, согласно прогнозам, составит 1,595 трлн руб. в 2024 году, 0,83 трлн руб. в 2025 году и 1,536 трлн руб. в 2026 году.