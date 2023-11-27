Подход США к Израилю не предусматривает ограничений на военную помощь — Белый дом
22:00 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подход администрации Соединенных Штатов к Израилю не предусматривает введения ограничений на предоставляемую еврейскому государству военную помощь. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
Его попросили прокомментировать предложение демократов выдвинуть условия для оказания военной помощи Израилю. «Подход, который мы используем в настоящее время [по отношению к Израилю], работает», — отметил Кирби, добавив, что политика США по Израилю «дает свои результаты».
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