Подход США к Израилю не предусматривает ограничений на военную помощь — Белый дом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подход администрации Соединенных Штатов к Израилю не предусматривает введения ограничений на предоставляемую еврейскому государству военную помощь. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Его попросили прокомментировать предложение демократов выдвинуть условия для оказания военной помощи Израилю. «Подход, который мы используем в настоящее время [по отношению к Израилю], работает», — отметил Кирби, добавив, что политика США по Израилю «дает свои результаты».