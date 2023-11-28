Энергоснабжение в Краснодарском крае и Крыму восстановлено — МЧС

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды в Краснодарском крае и Крыму, полностью восстановлено. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым», — сообщили в министерстве.

В Ростовской области, также пострадавшей из-за непогоды, сошла вода, подтопленных населенных пунктов нет.