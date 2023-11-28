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НОВОСТИ

Энергоснабжение в Краснодарском крае и Крыму восстановлено — МЧС

09:00 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды в Краснодарском крае и Крыму, полностью восстановлено. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым», — сообщили в министерстве.

В Ростовской области, также пострадавшей из-за непогоды, сошла вода, подтопленных населенных пунктов нет.

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