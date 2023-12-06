Нет сомнений, что США вот-вот бросят Украину — американский сенатор

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи (от штата Коннектикут) не сомневается в том, что Соединенные Штаты вот-вот бросят Украину.

«Я просто не думаю, что есть какие бы то ни было сомнения насчет того, что мы вот-вот бросим Украину», — сказал Мерфи журналистам на Капитолийском холме, комментируя сохраняющиеся между демократами и республиканцами в США ожесточенные разногласия по поводу запроса американской администрации на выделение из бюджета дальнейшей крупной финансовой помощи Киеву.

При этом Мерфи утверждал, что отказ от таких ассигнований приведет в том числе к военному вторжению России в Европу. «Когда [президент России] Владимир Путин будет входить маршем в Киев и Европу, республиканцам придется уживаться с тем фактом, что наши сыны и дочери будут сражаться [там], когда Владимир Путин войдет маршем в [какую-то] страну НАТО. Они (республиканцы — прим. ТАСС) будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми», — утверждал законодатель.