Нет сомнений, что США вот-вот бросят Украину — американский сенатор
11:00 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи (от штата Коннектикут) не сомневается в том, что Соединенные Штаты вот-вот бросят Украину.
«Я просто не думаю, что есть какие бы то ни было сомнения насчет того, что мы вот-вот бросим Украину», — сказал Мерфи журналистам на Капитолийском холме, комментируя сохраняющиеся между демократами и республиканцами в США ожесточенные разногласия по поводу запроса американской администрации на выделение из бюджета дальнейшей крупной финансовой помощи Киеву.
При этом Мерфи утверждал, что отказ от таких ассигнований приведет в том числе к военному вторжению России в Европу. «Когда [президент России] Владимир Путин будет входить маршем в Киев и Европу, республиканцам придется уживаться с тем фактом, что наши сыны и дочери будут сражаться [там], когда Владимир Путин войдет маршем в [какую-то] страну НАТО. Они (республиканцы — прим. ТАСС) будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми», — утверждал законодатель.
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