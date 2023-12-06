В ЕС не поддерживают план по финансированию Украины за счет замороженных активов РФ
11:05 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство стран ЕС не поддерживает предложенный Испанией план финансирования Украины за счет замороженных российских активов из-за невозможности достаточно быстро получить с них прибыль. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на европейских чиновников.
По их данным, представители ряда стран блока на встрече во вторник вечером заявили, что испанское предложение «не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины», поскольку Киеву потребуются месяцы, если не годы, чтобы получить эти деньги. По словам нескольких послов ЕС, прибыль от российских активов «не даст экономике Украины быстрого толчка», а наоборот, может «подорвать обязательства ЕС по оказанию поддержки Киеву». Вопросы у участников встречи вызвали также озвученные Испанией цифры, согласно которым прибыль от замороженных в странах ЕС резервов РФ может принести Киеву от 15 до 17 млрд евро к 2027 году.
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