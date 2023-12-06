КНР требует от США не потворствовать «независимости Тайваня» — Ван И
11:20 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон должен прекратить поддерживать сепаратистские силы, выступающие за отделение Тайваня от Китая. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы требуем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела Китая, не поддерживали какие-либо силы, выступающие за независимость Тайваня, и не потворствовали им», — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.
В конце ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что «независимость Тайваня» означает войну».
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