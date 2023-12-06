0
0
37
НОВОСТИ

КНР требует от США не потворствовать «независимости Тайваня» — Ван И

11:20 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон должен прекратить поддерживать сепаратистские силы, выступающие за отделение Тайваня от Китая. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы требуем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела Китая, не поддерживали какие-либо силы, выступающие за независимость Тайваня, и не потворствовали им», — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

В конце ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что «независимость Тайваня» означает войну».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 06.12.2023
В ЕС не поддерживают план по финансированию Украины за счет замороженных активов РФ
0
72
11:00 06.12.2023
Нет сомнений, что США вот-вот бросят Украину — американский сенатор
0
84
10:32 06.12.2023
Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена
0
142
10:20 06.12.2023
Гайана в контакте с военными США после заявлений Мадуро о спорной территории — президент
0
164
10:05 06.12.2023
США и Швеция подписали соглашение о военном сотрудничестве
0
165
10:00 06.12.2023
Германия не является союзником Украины - Писториус
0
171
09:32 06.12.2023
США передали РФ предложение по обмену Гершковича и Уилана, оно было отвергнуто — Госдеп
0
212
09:20 06.12.2023
Республиканцы и демократы поспорили на брифинге по Украине
0
269
09:05 06.12.2023
Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля
0
219
09:00 06.12.2023
Военные РФ, проникнув в тыл ВСУ на купянском направлении, уничтожили склад оружия НАТО
0
264

Возврат к списку