КНР требует от США не потворствовать «независимости Тайваня» — Ван И

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон должен прекратить поддерживать сепаратистские силы, выступающие за отделение Тайваня от Китая. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы требуем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела Китая, не поддерживали какие-либо силы, выступающие за независимость Тайваня, и не потворствовали им», — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

В конце ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что «независимость Тайваня» означает войну».