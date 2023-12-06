Подросткам могут разрешить работать в выходные на летних каникулах

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума может разрешить подросткам работать в выходные на летних каникулах. Такая инициатива находится на стадии разработки. Её поддержал Минтруд. Об этом в своём Telegram-канале написал автор предложения депутат Михаил Киселёв.

По его словам, сейчас для несовершеннолетних предусмотрен сокращённый рабочий день: школьники до 15 лет могут трудиться не более четырёх часов, до 16 лет — не более пяти часов, до 18 лет — не более семи. Говорит Москва