Подросткам могут разрешить работать в выходные на летних каникулах
11:32 06.12.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Госдума может разрешить подросткам работать в выходные на летних каникулах. Такая инициатива находится на стадии разработки. Её поддержал Минтруд. Об этом в своём Telegram-канале написал автор предложения депутат Михаил Киселёв.
По его словам, сейчас для несовершеннолетних предусмотрен сокращённый рабочий день: школьники до 15 лет могут трудиться не более четырёх часов, до 16 лет — не более пяти часов, до 18 лет — не более семи. Говорит Москва
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