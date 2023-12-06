Дочерняя компания Сбера начала дистанционно открывать карты для иностранцев
11:28 06.12.2023
Сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» начал дистанционно открывать счета и выпускать карты для иностранцев. Об этом РБК рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на Дне инвестора.
По его словам, иностранцы могут оформить карту у себя дома: для этого нужно скачать приложение «ЮMoney» для Android, зарегистрироваться, выпустить виртуальную карту и пройти полную идентификацию. По прилету в Россию турист может получить пластиковую карту либо продолжить использовать только виртуальную форму, так как покупки можно оплачивать с помощью NFC или по QR-коду.
«Иностранные туристы могут получить моментальную банковскую карту платежной системы «Мир» в аэропорту Шереметьево прямо в зоне прилета. Такую услугу предоставляет финтех-компания ЮMoney — дочерняя компания и партнер «Сбера». Карта выдается и обслуживается бесплатно. Это происходит быстро и просто. Сначала сотрудники ЮMоney предлагают открыть кошелек — пройти бесплатную онлайн-регистрацию на сайте или в приложении ЮMoney. После этого можно получить карту «Мир», активировать ее и сразу же начать ею пользоваться, пополнив средства в банкомате «Сбера», — рассказал Царев.
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