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Махмуд-Али Калиматов рассказал о развитии АПК и реанимации простаивающих предприятий в Ингушетии

11:54 06.12.2023

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Махмуд-Али Калиматов сообщил о состоянии экономики Ингушетии. 
Фото пресс-службы главы и правительства Республики Ингушетия
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во время пресс-конференции осветил важнейшие вопросы, связанные с жизнью региона, высказавшись об АПК, восстановлении предприятий, транспорте и благотворительности.

Говоря о восстановлении промышленности, Махмуд-Али Калиматов сообщил, что три предприятия уже реанимированы. Одно из них делает тактическую обувь, другое – шьет одежду, третье – выпускает детское питание. В обозримом будущем будет запущена работа еще четырех предприятий, находящихся в состоянии простоя.

По поводу транспорта Махмуд-Али Калиматов сообщил, что власти планируют открыть госпредприятие по перевозке пассажиров ГАУ «Ингуштранспорт», и рассказал о закупке новых автобусов.

Глава региона высказался об АПК, отметив положительные результаты республики по производству сельхозпродукции. Ряд основных предприятий из агросектора обеспечивает работой более 2500 жителей республики. 

Махмуд-Али Калиматов высоко оценил работу благотворительного фонда «Возрождение», отметив его помощь малоимущим, детям-инвалидам и социальным учреждениям, а также особо выделив вклад в развитие инновационной среды в регионе.  При участии фонда в Ингушетии создана Академия цифрового развития, которая откроется в марте 2024 года. Это шаг в направлении цифровизации, курс на которую был задан президентом РФ Владимиром Путиным. На данный момент более 1000 жителей Ингушетии подали заявки на поступление в академию. 

 

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