Иран задержал два танкера с 4,5 млн литров контрабандной нефти

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе два нефтяных танкера, на борту которых находилось около 4,5 млн литров контрабандного топлива. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, суда были задержаны у берегов острова Абу-Муса. Один из танкеров перевозил 2,28 млн литров контрабандного горючего, на его борту находились 13 членов экипажа, все они являются иностранными гражданами. Второй танкер перевозил 2,3 млн литров незаконно вывезенной нефти, на его борту находился 21 член экипажа (они также являются гражданами других государств). Все контрабандисты взяты под стражу.