Александр Лазарев назначен главным режиссером театра Российской Армии
12:05 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный артист России Александр Лазарев назначен главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии назначен народный артист России Александр Лазарев», — говорится в сообщении.
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