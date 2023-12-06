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НОВОСТИ

Александр Лазарев назначен главным режиссером театра Российской Армии

12:05 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России Александр Лазарев назначен главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии назначен народный артист России Александр Лазарев», — говорится в сообщении.

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