Зеленский не выступил в Конгрессе, потому что «ситуация изменилась», признали в МО Украины
12:20 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на закончившемся скандалом брифинге в Конгрессе США было отменено, потому что «ситуация изменилась». Таким образом это решение попытался объяснить министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала Fox News.
«Это война, ситуация меняется. Но я думаю, что он [Зеленский] благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится», — сказал он.
Умеров при этом не смог прямо ответить на вопрос о том, уверен ли он теперь в выделении Соединенными Штатами нового пакета помощи Украине на фоне разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе. На соответствующий вопрос он заметил, что «на 100% уверен», что США и Украина вместе защищают интересы двух стран и такая поддержка Киеву необходима.
Выступление Зеленского на закрытом брифинге для членов Конгресса было отменено непосредственно перед его началом. Само мероприятие, посвященное выделению дополнительных средств на вопросы национальной безопасности, закончилось скандалом — выступающие кричали с мест, в том числе, на брифингующих представителей Белого дома, а часть республиканцев просто покинули встречу, поскольку демократы отказались обсуждать их требование выделить дополнительные средства на укрепление южной границы США.
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