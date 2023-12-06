Алиев заявил, что Азербайджан не имеет планов по вступлению в ЕС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан не намерен пытаться вступить в Европейский союз, заявил президент республики Ильхам Алиев.

«В концепции внешней политики Азербайджана нет цели вступить в ЕС. Это прагматичный подход, потому что нас никогда туда не примут, и причины понятны», — сказал Алиев, выступая на международной конференции «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности» в Баку.

Алиев добавил, что в Баку не видят смысла в попытках вступить в Евросоюз. «Мы живем в реальном мире, не виртуальном. То есть если Азербайджан не примут в ЕС, то зачем нам стучаться в эту дверь и беспокоить хозяев дома? Мы нашли пути, как наладить сотрудничество и связи», — отметил он.