Сбер намерен ежегодно добиваться рентабельности капитала выше 22%
12:45 06.12.2023
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На фото Тарас Скворцов. Фото пресс-службы Сбера
«Никогда еще Сбер не ставил столь амбициозную цель по рентабельности капитала. Наши акционеры будут получать доход и от растущей прибыли, и от дивидендов», – подчеркнул руководитель блока «Финансы» Сбера Тарас Скворцов.
Согласно своей стратегии, Сбер намерен выплачивать в виде дивидендов 50% от чистой прибыли. При этом, как отметил Скворцов, следующий год у Сбера ожидается еще более успешным, чем этот, который стал самым лучшим в истории банка.
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