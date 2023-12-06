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Сбер намерен ежегодно добиваться рентабельности капитала выше 22%

12:45 06.12.2023

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На фото Тарас Скворцов. Фото пресс-службы Сбера
В рамках Дня инвестора Сбер раскрыл финансовые показатели своей стратегии на следующие 3 года. Приятным сюрпризом для акционеров стало то, что компания намерена в каждый год выполнения стратегии достигать рентабельности капитала (ROE) не менее 22%. Даже в следующем, 2024 году, когда, по мнению аналитиков, у многих банков может наблюдаться снижение доходов в связи с высокой ключевой ставкой и ограничениями ЦБ.

«Никогда еще Сбер не ставил столь амбициозную цель по рентабельности капитала. Наши акционеры будут получать доход и от растущей прибыли, и от дивидендов», – подчеркнул руководитель блока «Финансы» Сбера Тарас Скворцов.

Согласно своей стратегии, Сбер намерен выплачивать в виде дивидендов 50% от чистой прибыли. При этом, как отметил Скворцов, следующий год у Сбера ожидается еще более успешным, чем этот, который стал самым лучшим в истории банка.

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