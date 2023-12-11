При запрете на выезд загранпаспорт нужно будет сдать в течение пяти дней

09:20 Источник: РБК

В России вступили в силу утвержденные правительством правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны. Соответствующее постановление было опубликовано 24 ноября на портале правовой информации, оно начало действовать с 11 декабря.

Россияне должны в течение пяти дней после уведомления о том, что им ограничивается выезд из страны, сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который выдавал документ, например, в МВД, МИД или ФСБ, или в государственную организацию, где они работают и которая применила к ним ограничение на право выезжать из страны. РБК