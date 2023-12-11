Американский F-16 потерпел крушение в Желтом море
09:32 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета над Желтым морем. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
По их информации, летчик катапультировался.
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