МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн
09:20 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования. Об этом сообщается в письменном заявлении МВФ, распространенном по итогам заседания совета.
«Совет исполнительных директоров МВФ сегодня завершил второй обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно $900 млн, которая будет направлена на бюджетную поддержку», — указано в документе.
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