МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования. Об этом сообщается в письменном заявлении МВФ, распространенном по итогам заседания совета.

«Совет исполнительных директоров МВФ сегодня завершил второй обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно $900 млн, которая будет направлена на бюджетную поддержку», — указано в документе.