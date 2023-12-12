Венесуэла будет добиваться решения территориального спора с Гайаной мирным путем — Мадуро

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэла будет добиваться решения территориального спора с Гайаной мирным и дипломатическим путем. Об этом в понедельник заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе телеканала Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс». Он высоко оценил инициативу по организации переговоров с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфаана Али, которые пройдут 14 декабря в островном карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины.

«Я считаю созыв встречи лицом к лицу [с президентом Гайаны] большим достижением для Латинской Америки и карибских стран. Мы об этом всегда говорили, идем по этому пути с большим желанием и голосом народа Венесуэлы», — указал президент. Он подчеркнул, что Венесуэла «будет добиваться и направлять по мирному дипломатическому пути решение конфликта, который возник из-за незаконных решений правительства Гайаны и Exxon Mobil».