Венесуэла будет добиваться решения территориального спора с Гайаной мирным путем — Мадуро
09:32 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венесуэла будет добиваться решения территориального спора с Гайаной мирным и дипломатическим путем. Об этом в понедельник заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе телеканала Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс». Он высоко оценил инициативу по организации переговоров с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфаана Али, которые пройдут 14 декабря в островном карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины.
«Я считаю созыв встречи лицом к лицу [с президентом Гайаны] большим достижением для Латинской Америки и карибских стран. Мы об этом всегда говорили, идем по этому пути с большим желанием и голосом народа Венесуэлы», — указал президент. Он подчеркнул, что Венесуэла «будет добиваться и направлять по мирному дипломатическому пути решение конфликта, который возник из-за незаконных решений правительства Гайаны и Exxon Mobil».
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