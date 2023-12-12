10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрнаступление Украины оказалось безуспешным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обучались по американскому образцу, что не принесло результатов. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, контрнаступление в 2023 году «строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской». Критики утверждают, отмечает издание, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, «по большей части безуспешно».

Как указывает издание, в результате неудач на поле боя украинские больницы оказались заполнены ранеными военными, а число жертв было огромным.