Обучение ВСУ по американскому образцу оказалось безрезультатным — NYT
10:00 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контрнаступление Украины оказалось безуспешным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обучались по американскому образцу, что не принесло результатов. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники.
По их словам, контрнаступление в 2023 году «строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской». Критики утверждают, отмечает издание, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, «по большей части безуспешно».
Как указывает издание, в результате неудач на поле боя украинские больницы оказались заполнены ранеными военными, а число жертв было огромным.
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