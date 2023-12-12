Единая идеология не нужна в конституции — Матвиенко
10:05 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единую идеологию не нужно включать в Конституцию РФ, ее обновленная редакция подтверждает это своим содержанием. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в конституции», — сказала спикер Совфеда.
Она назвала «модным философским трендом» рассуждения о том, что в стране должна быть какая-то идеология. Вместе с тем Матвиенко считает, что это полезная дискуссия. «Дискуссию можно продолжать, но полагаю, что конституция дает ответ на этот вопрос своим содержанием», — добавила председатель верхней палаты парламента.
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