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НОВОСТИ

Норвежское судно подверглось нападению в Красном море

10:20 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежское коммерческое судно Strinda подверглось нападению в Красном море на фоне участившихся атак мятежников-хуситов в этом регионе. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на частные разведывательные компании.

По их данным, Strinda перевозило нефть и химикаты и направлялось в Суэцкий канал.

Телекомпания ABC со ссылкой на источник из числа американских официальных лиц сообщила, что в судно попала крылатая ракета наземного базирования, запущенная с подконтрольной хуситам территории Йемена. В результате удара на Strinda возник пожар, но сообщений о жертвах не поступало, уточнил источник.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании информировал, что инцидент с участием судна произошел к западу от йеменского порта Моха, он привел к возгоранию на борту. Судам рекомендовано проявлять бдительность и сообщать центру о подозрительной активности.

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, «сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена», а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.

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