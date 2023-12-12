США будут поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС — Байден

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения Израилю, пока еврейское государство полностью не избавится от палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден на приеме в Белом доме по случаю празднования еврейского праздника Хануки.

«Мы продолжим оказывать военную поддержку, пока они [Израиль] не избавятся от ХАМАС, но нам следует быть осторожными, очень осторожными», — сказал Байден. Тем не менее, он предупредил, что отношение мирового сообщества к ситуации может измениться из-за характера военных операций, проводимых Израилем. «Мнение всего мира может измениться всего за ночь. Мы не можем этого допустить», — отметил американский лидер.

Байден подчеркнул, что США также продолжат поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа.