0
0
176
НОВОСТИ

Еврокомиссия угрожает судом Венгрии, Польше и Словакии за запрет на импорт зерна с Украины

11:00 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судебным преследованием за то, что они установили в одностороннем порядке эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после совещания в Брюсселе с коллегами из стран Евросоюза.

Он напомнил, что страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку он наносил серьезный ущерб интересам их фермеров. «Теперь Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за ответные меры, принятые на национальном уровне», — отметил Надь, заявление которого опубликовано на сайте венгерского Минсельхоза. По его словам, Будапешт уже получил письмо по этому поводу из Брюсселя.

Министр сказал, что Еврокомиссия, по сути, действует во вред всем странам ЕС, поскольку эмбарго государств Центральной Европы защищает от украинской продукции весь европейский общий рынок. Правительство Венгрии уже давно предпринимает усилия против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины по демпинговым ценам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 12.12.2023
Хуситы взяли на себя ответственность за удар по норвежскому судну
0
16
12:18 12.12.2023
Сбер локализует производство умных телевизоров в Новгородской области
0
6
12:05 12.12.2023
Конфискация автомобиля за повторную нетрезвую езду обязательна — Пленум ВС РФ
0
62
12:00 12.12.2023
Правящая партия выдвинула Алиева кандидатом в президенты Азербайджана на выборах в феврале
0
69
11:32 12.12.2023
Смартфоны, с которых совершалось преступление, подлежат конфискации — Верховный суд РФ
0
113
11:20 12.12.2023
ЕС намерен предоставить финансовую помощь Украине из внебюджетных средств — FT
0
130
11:05 12.12.2023
Военные США предложили Украине удерживать позиции и через год начать переговоры с РФ — NYT
0
146
10:32 12.12.2023
США будут поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС — Байден
0
197
10:20 12.12.2023
Норвежское судно подверглось нападению в Красном море
0
230
10:05 12.12.2023
Единая идеология не нужна в конституции — Матвиенко
0
217

Возврат к списку