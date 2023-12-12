Еврокомиссия угрожает судом Венгрии, Польше и Словакии за запрет на импорт зерна с Украины

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судебным преследованием за то, что они установили в одностороннем порядке эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после совещания в Брюсселе с коллегами из стран Евросоюза.

Он напомнил, что страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку он наносил серьезный ущерб интересам их фермеров. «Теперь Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за ответные меры, принятые на национальном уровне», — отметил Надь, заявление которого опубликовано на сайте венгерского Минсельхоза. По его словам, Будапешт уже получил письмо по этому поводу из Брюсселя.

Министр сказал, что Еврокомиссия, по сути, действует во вред всем странам ЕС, поскольку эмбарго государств Центральной Европы защищает от украинской продукции весь европейский общий рынок. Правительство Венгрии уже давно предпринимает усилия против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины по демпинговым ценам.