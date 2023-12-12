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НОВОСТИ

Военные США предложили Украине удерживать позиции и через год начать переговоры с РФ — NYT

11:05 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд американских военных предложили Украине сосредоточиться на удержании имеющихся территорий, чтобы к концу 2024 года начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, некоторые американские военные хотят, чтобы Украина «сосредоточилась на удержании имеющейся территории и наращивании способности производить оружие в течение 2024 года». Цель данной стратегии авторы видят в том, чтобы Украина «создала достаточно убедительную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в серьезных переговорах в конце следующего года или в 2025 году», уточняет газета.

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