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ЕС намерен предоставить финансовую помощь Украине из внебюджетных средств — FT

11:20 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине срочной финансовой помощи из внебюджетных средств, чтобы обойти возможное вето Венгрии. Об этом сообщила газета Financial Times.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен заблокировать предложение Брюсселя о предоставлении Киеву жизненно важной финансовой помощи в размере 50 млрд евро на саммите сообщества 14–15 декабря, напоминает издание. По его данным, чиновники ЕС «работают над возможными решениями, позволяющими обойти блокировку Венгрии <…>, включая выделение средств сообщества, предназначенных для Будапешта, но в настоящее время замороженных из соображений верховенства закона».

Дипломаты Евросоюза проводят «частные контакты о возможности реализации и технических деталях потенциального финансового пакета» с 26 странами — членами, проинформировали FT эксперты, осведомленные о ходе дискуссий. Это позволит обеспечить Киев экстренным финансированием как минимум на год.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия намерена собрать около 15 млрд евро на период до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые могут быть направлены на поддержку Киева.

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