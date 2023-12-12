Смартфоны, с которых совершалось преступление, подлежат конфискации — Верховный суд РФ
11:32 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мобильные телефоны и компьютеры, с которых организовывалось или осуществлялось преступление, подлежат конфискации. Это разъяснил Пленум Верховного суда России в проекте дополнений в постановление от 14 июня 2018 года «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве».
В нем говорится, что оборудованием или иными средствами совершения преступления, которые подлежат конфискации как орудие преступления, «могут быть признаны <…> различные электронные устройства — персональные компьютеры (включая ноутбуки и планшеты), мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства, в том числе позволяющие подключиться к сети Интернет, с использованием которых обвиняемый подыскал соучастников преступления, вступил с ними в сговор и обсуждал детали преступления; приобретал или сбывал оружие, взрывчатые вещества, наркотические средства; распространял порнографические или иные запрещенные материалы; совершал развратные действия; осуществлял обман потерпевшего в целях хищения принадлежащего ему имущества и т. д.».
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