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НОВОСТИ

Хуситы взяли на себя ответственность за удар по норвежскому судну

12:20 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар с помощью противокорабельной ракеты по норвежскому судну Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы <…> Йемена провели операцию против норвежского судна Strinda, которое перевозило нефть и направлялось к израильскому образованию. По нему был нанесен удар противокорабельной ракетой», — говорится в заявлении мятежников, текст которого Сариа опубликовал в своем телеграм-канале.

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