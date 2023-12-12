Хуситы взяли на себя ответственность за удар по норвежскому судну

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар с помощью противокорабельной ракеты по норвежскому судну Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы <…> Йемена провели операцию против норвежского судна Strinda, которое перевозило нефть и направлялось к израильскому образованию. По нему был нанесен удар противокорабельной ракетой», — говорится в заявлении мятежников, текст которого Сариа опубликовал в своем телеграм-канале.