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Силы РФ значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

12:32 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Постоянно нахожусь на связи с нашими подразделениями на запорожском направлении. Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед. Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки», — написал он в своем телеграм-канале.

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