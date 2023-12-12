Силы РФ значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Постоянно нахожусь на связи с нашими подразделениями на запорожском направлении. Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед. Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки», — написал он в своем телеграм-канале.