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НОВОСТИ

Сбер локализует производство умных телевизоров в Новгородской области

12:18 12.12.2023

Сбер и компания-партнер SberDevices (ООО «СалютДевайсы) планируют перенести до 50% производства умных телевизоров Sber на территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Новгородская». Инвестиционный проект был представлен в ходе заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Новгородская».

Работы по оснащению производственной площадки запланированы в 2024 году, а старт производства – на IV квартал 2024 года. Размер арендуемой производственной площади составит 7500 кв. м, где будут производиться телевизоры с диагональю от 43” до 75”.

В производстве планируется задействовать современное оборудование и более 200 высококвалифицированных сотрудников. Большинство ключевых технологических операций планируется автоматизировать, что снизит себестоимость изготовления продукции. При этом 100% выпущенных телевизоров будут проходить строгий контроль качества.

Умные телевизоры Sber – современные высокотехнологичные устройства, которые работают под управлением российской операционной системы Салют ТВ. Программное обеспечение собственной разработки открывает пользователям доступ к различным онлайн-кинотеатрам и видеосервисам, веб-браузеру, приложениям для Smart TV, а также удобному голосовому управлению через виртуального ассистента Салют.

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