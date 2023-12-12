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НОВОСТИ

Численность Сухопутных войск Украины выросла с 2022 года более чем в два раза

13:00 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность Сухопутных войск Украины на данный момент составляет более 600 тыс. человек. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Сухопутные войска Украины. Более 600 тыс. воинов разных родов войск», — написал он в телеграм-канале.

По информации украинских СМИ, к январю 2022 года численность сухопутных сил страны составляла около 250 тыс. человек.

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