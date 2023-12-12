Для охраны всех школ РФ понадобится 700 тыс. новых сотрудников и 600 млрд руб. ежегодно

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии и около 600 млрд рублей ежегодно потребуются для организации охраны всех учебных заведений в России. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин.

«Мы прорабатывали еще два года назад вопрос об охране всех объектов Министерства просвещения на территории страны, и чтобы это сделать нам понадобится дополнительно порядка 700 тыс. новых сотрудников и порядка 600 млрд рублей дополнительно ежегодно», — сказал он на заседании комитета в Госдуме.