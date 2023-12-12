Более 30 аэропортов РФ оборудуют средствами обнаружения и противодействия беспилотникам
13:32 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению Международного форума «Цифровая транспортация» и подведению предварительных итогов цифровой трансформации транспортной отрасли, заявил начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко.
«В рамках этой задачи [обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта] планируется оснащение 31 аэропорта техническими средства обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры», — сказал Мартыненко.
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