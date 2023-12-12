0
0
120
НОВОСТИ

В России с начала года предотвратили 228 террористических преступлений — НАК

14:12 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы и правоохранительные органы с начала года предотвратили в России 228 террористических преступлений, среди которых 146 терактов. Такие данные на заседании Национального антитеррористического комитета озвучил его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников, сообщили ТАСС в информационном центре НАК.

«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. На общую сумму свыше 110 млн рублей заблокированы счета более 4 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований», — сообщили в НАК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 12.12.2023
Более 30 аэропортов РФ оборудуют средствами обнаружения и противодействия беспилотникам
0
60
13:00 12.12.2023
Численность Сухопутных войск Украины выросла с 2022 года более чем в два раза
0
71
12:32 12.12.2023
Силы РФ значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
0
81
09:00 12.12.2023
ПВО уничтожила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью
0
110
21:20 11.12.2023
ЦРУ предупредило Ирак о последствиях атак на американские объекты
0
177
17:12 11.12.2023
СБУ планирует провокацию с аналогичным цианидам веществом в зоне действий войск РФ — МО РФ
0
199
16:32 11.12.2023
РФ будет чувствовать себя в безопасности благодаря своему флоту и оружию — Путин
0
219
15:12 11.12.2023
ВС РФ отразили за сутки 18 атак на донецком направлении, общие потери ВСУ — до 200 военных
0
218
13:20 11.12.2023
Бомбы с новыми модулями коррекции позволяют уничтожать цели, не входя в зону ПВО — МО РФ
0
219
10:32 11.12.2023
Великобритания передаст Украине два минных тральщика — Минобороны
0
255

Возврат к списку