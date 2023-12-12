В России с начала года предотвратили 228 террористических преступлений — НАК

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы и правоохранительные органы с начала года предотвратили в России 228 террористических преступлений, среди которых 146 терактов. Такие данные на заседании Национального антитеррористического комитета озвучил его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников, сообщили ТАСС в информационном центре НАК.

«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. На общую сумму свыше 110 млн рублей заблокированы счета более 4 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований», — сообщили в НАК.