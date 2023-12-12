В России ликвидируют все скотомогильники и запретят строить новые
14:00 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому создание новых скотомогильников запрещается, а все старые должны быть ликвидированы в течение 25 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Содержание и закрытие скотомогильников должно производиться в соответствии с ветеринарными правилами. 25 лет на ликвидацию отсчитываются со дня завершения эксплуатации. Исключение из этих правил — скотомогильники с биоотходами, зараженными возбудителем сибирской язвы.
Как отмечалось в сопроводительных материалах, на территории страны расположено почти 14 тыс. скотомогильников, из которых 46% являются действующими, и они могут нести угрозу биологической безопасности.
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