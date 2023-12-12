В России ликвидируют все скотомогильники и запретят строить новые

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому создание новых скотомогильников запрещается, а все старые должны быть ликвидированы в течение 25 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Содержание и закрытие скотомогильников должно производиться в соответствии с ветеринарными правилами. 25 лет на ликвидацию отсчитываются со дня завершения эксплуатации. Исключение из этих правил — скотомогильники с биоотходами, зараженными возбудителем сибирской язвы.

Как отмечалось в сопроводительных материалах, на территории страны расположено почти 14 тыс. скотомогильников, из которых 46% являются действующими, и они могут нести угрозу биологической безопасности.