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НОВОСТИ

В России ликвидируют все скотомогильники и запретят строить новые

14:00 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому создание новых скотомогильников запрещается, а все старые должны быть ликвидированы в течение 25 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Содержание и закрытие скотомогильников должно производиться в соответствии с ветеринарными правилами. 25 лет на ликвидацию отсчитываются со дня завершения эксплуатации. Исключение из этих правил — скотомогильники с биоотходами, зараженными возбудителем сибирской язвы.

Как отмечалось в сопроводительных материалах, на территории страны расположено почти 14 тыс. скотомогильников, из которых 46% являются действующими, и они могут нести угрозу биологической безопасности.

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