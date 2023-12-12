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США примут «самые решительные» меры в отношении новых чипов КНР — глава Минторга

15:00 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США примут «самые решительные» меры в отношении новых чипов, разработанных китайской компанией Huawei для процессоров смартфонов модели Mate Pro 60. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо в интервью агентству Bloomberg.

Как отмечает агентство, американские власти обратили внимание на «относительно продвинутый процессор» нового китайского смартфона, хотя США ранее ввели санкции, лишающие компании КНР доступа к передовым компонентам, позволяющим создавать такие устройства.

«Выяснение обстоятельств требует времени. Нам нужно, чтобы оно продолжалось. Нам нужно собрать информацию. Итак, на данный момент все, что я скажу, — это (новости о передовых чипах КНР — прим. ТАСС) вызывает беспокойство, и мы предпримем любые максимально решительные меры, чтобы защитить Америку», — сказала министр. Раймондо, между тем, не подтвердила, что в настоящее время ведомство начало официальное расследование обстоятельств, которые якобы повлекли за собой нарушение экспортных норм США.

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