Финляндия намерена с 14 декабря открыть три КПП на границе с РФ — СМИ
15:12 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Финляндии намерено с 14 декабря открыть для пассажиров три крупнейших пограничных пункта на границе с Россией. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.
По ее сведениям, решение вступит в силу в ночь со среды на четверг.
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