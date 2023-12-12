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НОВОСТИ

Финляндия намерена с 14 декабря открыть три КПП на границе с РФ — СМИ

15:12 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии намерено с 14 декабря открыть для пассажиров три крупнейших пограничных пункта на границе с Россией. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

По ее сведениям, решение вступит в силу в ночь со среды на четверг.

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