Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 руб. впервые с 4 декабря, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:27 мск, курс доллара снижался на 0,86% и торговался на уровне 89,90 руб.

К 14:35 мск курс доллара немного замедлил снижение до 89,92 руб. (-0,84%). В то же время евро терял 0,64%, опускаясь до 97,06 руб., юань снижался на 0,65%, до 12,526 руб.