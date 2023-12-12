Доля дружественных стран в товарообороте РФ к 2030 году может превысить 90% — Мишустин
16:12 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля дружественных стран в структуре взаимной торговли к 2030 году может вырасти до 90%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая на стратегической сессии «Стратегия внешнеэкономической деятельности».
«К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%. Таким образом, роль тех, кто сейчас пытается сдержать Россию, сократится до минимума», — сказал премьер.
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