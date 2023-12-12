Доля дружественных стран в товарообороте РФ к 2030 году может превысить 90% — Мишустин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля дружественных стран в структуре взаимной торговли к 2030 году может вырасти до 90%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая на стратегической сессии «Стратегия внешнеэкономической деятельности».

«К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%. Таким образом, роль тех, кто сейчас пытается сдержать Россию, сократится до минимума», — сказал премьер.