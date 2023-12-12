0
0
59
НОВОСТИ

Доля дружественных стран в товарообороте РФ к 2030 году может превысить 90% — Мишустин

16:12 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля дружественных стран в структуре взаимной торговли к 2030 году может вырасти до 90%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая на стратегической сессии «Стратегия внешнеэкономической деятельности».

«К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%. Таким образом, роль тех, кто сейчас пытается сдержать Россию, сократится до минимума», — сказал премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 12.12.2023
Брошенные мигрантами на границе с Финляндией велосипеды отдадут детям
0
73
16:00 12.12.2023
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
0
116
15:32 12.12.2023
Суд Петербурга выдворил из РФ семьи школьников, забросавших снегом Вечный огонь
0
167
15:12 12.12.2023
Финляндия намерена с 14 декабря открыть три КПП на границе с РФ — СМИ
0
180
15:00 12.12.2023
США примут «самые решительные» меры в отношении новых чипов КНР — глава Минторга
0
205
14:32 12.12.2023
СВР говорит о замене Зеленского на основании своей «специфической информации» — Песков
0
283
14:12 12.12.2023
В России с начала года предотвратили 228 террористических преступлений — НАК
0
246
14:00 12.12.2023
В России ликвидируют все скотомогильники и запретят строить новые
0
253
13:32 12.12.2023
Более 30 аэропортов РФ оборудуют средствами обнаружения и противодействия беспилотникам
0
278
13:20 12.12.2023
Для охраны всех школ РФ понадобится 700 тыс. новых сотрудников и 600 млрд руб. ежегодно
0
284

Возврат к списку