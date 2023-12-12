Брошенные мигрантами на границе с Финляндией велосипеды отдадут детям

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни велосипедов, которые остались в конце ноября на российско-финской границе после скопления иностранных мигрантов из-за закрытия финской стороной погранпереходов с РФ, намерены передать детям. С таким предложением выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Давайте отдадим их детям. Прошу считать это поручением», — сообщил Чибис в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.