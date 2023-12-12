В МВФ допустили, что конфликт на Украине затянется до конца 2025 года
17:00 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в случае негативного сценария развития событий боевые действия на Украине затянутся до конца 2025 года. Об этом говорится в страновом докладе, опубликованном на сайте фонда.
Согласно документу, МВФ видит три сценария развития ситуации на Украине: базовый, позитивный и негативный. «Негативный сценарий, предполагающий более длительную и интенсивную войну, допускает, что война сойдет на нет к концу 2025 года», — говорится в тексте.
В базовом сценарии прописано, что конфликт с Россией продолжится до конца 2024 года. Если он будет реализован, то начиная с 2025 года аналитики МВФ ожидают восстановления роста ВВП за счет инвестиций и реконструкции, а также сокращения бюджетного дефицита на фоне снижения военных расходов. МВФ также представил положительный сценарий, однако в нем не приводится оценок касательно возможных сроков завершения конфликта.
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