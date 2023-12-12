Французский фрегат сбил беспилотник в Красном море, целившийся в норвежское судно Strinda

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), угрожавший норвежскому коммерческому судну Strinda, которое в ночь на 12 декабря было атаковано в Красном море. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на французское министерство вооруженных сил.

«Многоцелевой фрегат Languedoc перехватил и уничтожил беспилотник, непосредственно угрожавший судну Strinda», — приводит агентство заявление ведомства.

Отмечается, что французский военный корабль «встал на защиту ранее пострадавшего от ракетного удара норвежского танкера, предотвратив попытку его захвата».