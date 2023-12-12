Полиция Франции задержала писателя Фредерика Бегбедера - СМИ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный французский писатель Фредерик Бегбедер взят под стражу, он был задержан в полицейском комиссариате города По (юг республики). Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, 58-летний писатель был вызван на допрос, после чего было принято решение о его задержании. «Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования», — приводит радиостанция заявление регионального прокурора Родольфа Жарри. По его словам, «дело не связано с наркотиками». Он отметил, что юстиция пока не готова предоставить дополнительную информацию.

Фредерик Бегбедер — французский прозаик, публицист, литературный критик, актер. Среди самых известных его романов — «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Любовь живет три года», «Романтический эгоист», «99 франков». В 2009 за книгу «Французский роман» он был удостоен премии «Ренодо», считающейся одной из важнейших литературных наград Франции.