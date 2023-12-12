0
0
171
НОВОСТИ

Совет ЕС решил сажать в тюрьму на срок до 5 лет за обход антироссийских санкций

18:45 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках директивы о криминализации обхода санкций намерен назначать уголовное наказание до пяти лет лишения свободы тем, кто торгует с Россией санкционными товарами, оказывает ей запрещенные услуги или помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка. Как говорится в заявлении Совета ЕС, кроме того, их следует штрафовать.

"Новая директива обязывает страны ЕС определить ряд действий как уголовные преступления. В частности, оказание помощи лицам, входящим в санкционный список, в нарушении запрета на поездки, торговля санкционными товарами и осуществление запрещенных санкциями транзакций, предоставление финансовых услуг и осуществление финансовой активности, которая запрещена или ограничена, а также укрывательство фактов о владении фондами или экономическими ресурсами [на территории ЕС] физическими лицами, организациями или структурами, находящимися под санкциями ЕС, — говорится в документе. - В случае, когда нарушение запретительных мер было умышленным, максимальным наказанием должно быть тюремное заключение. Страны ЕС должны определить, что нарушения данной директивы должны наказываться максимальным сроком в один год тюремного заключения или в пять лет тюремного заключения в зависимости от вида нарушения".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:20 12.12.2023
Газой не будет управлять ни ФАТХ, ни ХАМАС - Нетаньяху
0
61
17:12 12.12.2023
Французский фрегат сбил беспилотник в Красном море, целившийся в норвежское судно Strinda
0
69
13:32 12.12.2023
Более 30 аэропортов РФ оборудуют средствами обнаружения и противодействия беспилотникам
0
110
13:00 12.12.2023
Численность Сухопутных войск Украины выросла с 2022 года более чем в два раза
0
114
12:32 12.12.2023
Силы РФ значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
0
120
09:00 12.12.2023
ПВО уничтожила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью
0
144
21:20 11.12.2023
ЦРУ предупредило Ирак о последствиях атак на американские объекты
0
201
17:12 11.12.2023
СБУ планирует провокацию с аналогичным цианидам веществом в зоне действий войск РФ — МО РФ
0
227
16:32 11.12.2023
РФ будет чувствовать себя в безопасности благодаря своему флоту и оружию — Путин
0
244
15:12 11.12.2023
ВС РФ отразили за сутки 18 атак на донецком направлении, общие потери ВСУ — до 200 военных
0
241

Возврат к списку