Совет ЕС решил сажать в тюрьму на срок до 5 лет за обход антироссийских санкций

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках директивы о криминализации обхода санкций намерен назначать уголовное наказание до пяти лет лишения свободы тем, кто торгует с Россией санкционными товарами, оказывает ей запрещенные услуги или помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка. Как говорится в заявлении Совета ЕС, кроме того, их следует штрафовать.

"Новая директива обязывает страны ЕС определить ряд действий как уголовные преступления. В частности, оказание помощи лицам, входящим в санкционный список, в нарушении запрета на поездки, торговля санкционными товарами и осуществление запрещенных санкциями транзакций, предоставление финансовых услуг и осуществление финансовой активности, которая запрещена или ограничена, а также укрывательство фактов о владении фондами или экономическими ресурсами [на территории ЕС] физическими лицами, организациями или структурами, находящимися под санкциями ЕС, — говорится в документе. - В случае, когда нарушение запретительных мер было умышленным, максимальным наказанием должно быть тюремное заключение. Страны ЕС должны определить, что нарушения данной директивы должны наказываться максимальным сроком в один год тюремного заключения или в пять лет тюремного заключения в зависимости от вида нарушения".