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Еврокомиссия приняля директиву об иноагентах – «Пакет защиты демократии»

19:00 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) утвердила проект европейской директивы об иноагентах, получившей название «Пакет защиты демократии» (ПЗД), который обяжет всех представителей интересов не входящих в Евросоюз государств в обязательном порядке регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных от иностранного государства платежей. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия одобрила „Пакет защиты демократии“ в преддверии европейских выборов 2024 года (имеются в виду выборы в Европарламент 6–9 июня 2024 года — прим. ТАСС)», — говорится в документе. «Структуры, представляющие интересы третьих стран [, не входящих в ЕС], должны быть зарегистрированы в Реестре транспарентности ЕС. Странам Евросоюза будет дано указание создать соответствующие национальные реестры для этих целей», — отмечается в нем.

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