Италия, «на пользу Украине», предложила не пересматривать бюджет ЕС

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия считает важным продолжение поддержки Украины, но не согласна пересматривать многолетний бюджет ЕС только с целью изыскания ресурсов для Киева. Об этом заявила, выступая в парламенте в преддверии последнего в году саммита ЕС, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Она указала, что Украина будет в центре дискуссии о пересмотре многолетнего бюджета. «Мы работаем над тем, чтобы были найдены ресурсы для всех главных сфер, не обсуждая никакой пункт по отдельности. Пересматривать многолетний бюджет только с целью изыскания ресурсов для Украины, не учитывая потребностей наших обществ в условиях последствий конфликта, не пойдет на пользу самой Украине, потому что приведет к отстранению европейского общественного мнения, в котором и так отражена усталость от конфликта», — сказала Мелони. По ее словам, Рим выступает за сбалансированное решение.