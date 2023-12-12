Италия, «на пользу Украине», предложила не пересматривать бюджет ЕС
20:20 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Италия считает важным продолжение поддержки Украины, но не согласна пересматривать многолетний бюджет ЕС только с целью изыскания ресурсов для Киева. Об этом заявила, выступая в парламенте в преддверии последнего в году саммита ЕС, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Она указала, что Украина будет в центре дискуссии о пересмотре многолетнего бюджета. «Мы работаем над тем, чтобы были найдены ресурсы для всех главных сфер, не обсуждая никакой пункт по отдельности. Пересматривать многолетний бюджет только с целью изыскания ресурсов для Украины, не учитывая потребностей наших обществ в условиях последствий конфликта, не пойдет на пользу самой Украине, потому что приведет к отстранению европейского общественного мнения, в котором и так отражена усталость от конфликта», — сказала Мелони. По ее словам, Рим выступает за сбалансированное решение.
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