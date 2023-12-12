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Сбер назвал имена трех новых лауреатов своей Научной премии

20:33 12.12.2023

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Фото пресс-службы Сбера
Стали известны имена лауреатов второй ежегодной Научной премии Сбера с общим призовым фондом 60 млн руб. Премия поддерживает ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий. Торжественная церемония состоялась в Москве, в ней приняли участие: заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко; министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

В номинации «Науки о жизни» лауреатом стал Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Премия присуждена за фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов, открывающих новые перспективы в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте.

В номинации «Физический мир» – Валентин Анаников, академик РАН, доктор химических наук, заведующий Лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. Премия присуждена за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций, позволяющие создавать универсальные каталитические системы, ускорять разработку и запуск нового поколения эффективных и экологичных химических технологий.

В номинации «Цифровая вселенная» – Евгений Тыртышников, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН. Премия присуждена за создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности, что открывает широкие возможности ускорения вычислений в естественных науках, машинном обучении и других областях.

«Очень сложно переоценить значение науки. Сегодня любое государство, любая современная организация стоят на трех составляющих. Первое – качественное исполнение уже имеющихся технологий, того, что достигнуто. Второе – непрерывное совершенствование технологий, доведение их до абсолюта. И третье – видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чем сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового. И эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без нее нет будущего, – отметил Герман Греф. – Если нет науки, то не может быть современного образования. Только соединение науки и образования дает видение и готовит специалистов будущего. И любое государство, любая компания может говорить о том, что у них есть будущее, только если у них есть мощная интеллектуальная составляющая, которая пытается заглянуть за горизонт».

«Мы будем стараться с каждым годом делать нашу премию все более престижной, – добавил он. – И в первую очередь для молодых людей. Потому что будущее науки лежит на тех ребятах, которые сегодня еще учатся в вузах или закончили их и только начинают заниматься исследованиями».

Для участия во втором сезоне ежегодной Научной премии Сбера были номинированы 92 ученых. На соискание премии их выдвинули образовательные, научно-исследовательские организации, технологические компании и институты развития. Все заявки прошли независимую экспертизу, на основе которой ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии. Сопредседатели комитета премии – Герман Греф и Александр Кулешов.

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