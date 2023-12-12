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В ближайшие дни в Москве будет идти снег. Город заметет и завьюжит - Вильфанд

21:40 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снегопады ожидаются в Москве в ближайшие три дня. К выходным высота сугробов достигнет рекордных 40-50 сантиметров, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду, четверг и пятницу в Москве будет идти снег. Город заметет и завьюжит. Наиболее сложная ситуация будет в последний рабочий день — сильный снег, метели, усиление ветра до 17 м/с, снежные заносы на дорогах», — сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, сообщения о том, что это будет «снегопад века» не соответствуют действительности. «Таких было уже много на этом веку», — отметил он.

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