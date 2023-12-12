Минобороны Украины не планирует перестановок в командовании ВСУ

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день не планируются. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Рустем Умеров.

«Актуальных вопросов таких не стоит. Были переходные [вопросы] с некоторыми командующими. Я всегда спрашивал у Валерия Федоровича (Залужного — прим. ТАСС), если эти переходные вопросы относительно некоторых людей были, какие рекомендации, кого мы можем [назначить]. <…> Если они будут, я выйду с этим вопросом и расскажу», — сказал он на видео, опубликованном агентством РБК-Украина, отвечая на вопрос о возможности отставок главкома ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами Сергея Наева.