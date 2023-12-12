Армия Израиля пустила морскую воду в подземные тоннели под сектором Газа

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, которая, по убеждению Израиля, используется боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По ее сведениям, данный шаг израильских военных направлен на разрушение инфраструктуры ХАМАС. Операция по затоплению туннелей может занять несколько недель.